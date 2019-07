Tremoço mais fino

Quando se entra numa cervejaria digna desse nome, um pires de tremoços dignamente curtidos deve chegar ao mesmo tempo que a imperial (ou fino). É da praxe.Mas para que o arranque da refeição seja perfeito, outro pratinho, mas desta vez com camarões, impõe-se. Não terão de ser os famosos camarões de Espinho ou do Algarve. Só é necessário algo com sabor a marisco.Ora, foi a pensar nisso que o chef Leopoldo Calhau se lembrou de, no seu restaurante novo (A Taberna do Calhau, em Lisboa), juntar o camarão e o tremoço num só prato. O restaurante terá umas quatro semanas de funcionamento, mas este é um dos pratos mais requisitados pelos clientes. Pelos clientes novos e pelos outros que regressam para experimentar os petiscos que falharam na primeira visita.Na prática, o prato consiste na feitura de um creme de camarão com um toque picante, em que no centro aparece uma espécie de pastel de tremoço.Um tipo prova este prato e sente-se tão consolado quanto irritado. E irritado porque porque fica com aquela velha ideia do ovo de Colombo: mas por que razão não me lembrei eu desta ideia?