Um branco de Lisboa que lembra os vinhos de talha do alentejo

O Humus é feito na Quinta do Paço, situada na sub-região de Óbidos.

Por Edgardo Pacheco | 19:59

Em tese, um vinho natural é o resultado da fermentação de uvas crescidas a partir de modos bio e/ou biodinâmicos, sendo que, na adega, nada mais se faz do que fermentar tais uvas e engarrafar o seu resultado, sem adição de qualquer conservante. Umas vezes são bons, outras nem tanto.



Quem quiser provar um bom branco biológico e com perfil de vinho natural tem aqui este Humus 2016. Diferente, mas desafiante.

Os conceitos de vinho biológico podem confundir-se com vinhos biodinâmicos e vinhos naturais. Grosso modo, um vinho bio resulta de modos de produção sem utilização dos produtos tradicionais da agricultura intensiva (fertilizantes e pesticidas de síntese), mas com a possibilidade de pequenas doses de sulfito para a conservação do vinho.Os vinhos biodinâmicos resultam de métodos de produção que incluem o amanho das vinhas de acordo com calendário lunar e o tratamento das mesmas com infusões de plantas. E, por fim, os vinhos naturais são uma espécie de profissão de fé nas dádivas da natureza.