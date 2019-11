Vinho do Dão distinguido pelo "Wall Street Journal"

O Cabriz Colheita Selecionada Tinto mereceu uma atenção do jornal norte-americano ‘Wall Street Journal’, que aponta o vinho como um dos cinco de melhor relação qualidade/preço que merecem ser provados."Alguns vinhos simplesmente não têm a atenção que merecem. Sobretudo se analisarmos a sua qualidade e o que temos de pagar por eles", refere a publicação, que tece ainda elogios ao trabalho realizado na Região Demarcada do Dão, sobretudo na produção de vinhos tintos. Mark Squires, da equipa de Robert Parker, o mais influente crítico do Mundo, já tinha aconselhado a "investir neste tinto fresco, elegante, de fácil consumo".O vinho, que apresenta uma cor rubi intensa, é frutado, com predominância de frutos vermelhos frescos, geleia de frutos do bosque, especiarias e notas tostadas. É composto pelas castas Alfrocheiro, Tinta-Roriz e Touriga Nacional.Na boca é frutado, macio e harmonioso, tornando-se um acompanhamento de eleição para peixes assados no forno, carnes brancas assadas e queijos macios. O preço ronda os 4 euros.