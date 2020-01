Vinho do Porto e doces conventuais: a união perfeita

A Symington lança uma nova proposta de prova nas Caves da Cockburn’s, em Gaia, reunindo vinhos com décadas de envelhecimento e sabores mais doces e cremosos.Juntam-se os Portos Tawnies Cockburn’s, Graham’s e Dow’s - caracterizados por uma suavidade e complexidade de aromas a frutos secos, especiarias, baunilha, caramelo, mel e casca de laranja - a três doces conventuais.O Cockburn’s 20 Anos Tawny é unido com a suavidade do pão de ló; é harmonizado o Dow’s 30 Anos Tawny com a tarte de amêndoa e junta-se o Graham’s 40 Anos Tawny à tarte de bolacha com creme de laranja.O valor da experiência é 47 euros por pessoa e os interessados devem efetuar reserva prévia de 48 horas pelo email cockburnslodge@cockburns.com ou pelo contacto telefónico 913 007 950.