Se um pedaço de chocolate pode funcionar bem na ligação com um resto de tinto que não foi bebido durante a refeição, se calhar também não é má ideia juntarmos os dois ingredientes num só bombom.Foi o que fez Nuno Jorge, que, além de ser um escanção com notoriedade em Portugal, tem grande paixão pelo mundo do cacau.E como conhece bem as castas de todo o Mundo, criou uma coleção enorme de bombons de cacau e castas, com destaque para as francesas. Difícil mesmo é escolher o sabor.