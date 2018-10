Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinho Fazer as Onze recorda a vida nas tabernas

É feito pela empresa Sovibor e só está à venda na moderna distribuição.

Por Edgardo Pacheco | 19:56

Num mundo em que o excesso de de vinho cria grandes dificuldades aos produtores na hora de registar novas marcas, registar um nome é um processo que desafia a paciência de um santo. É chumbo atrás de chumbo.



Sucede que, por vezes, há aqueles nomes que nunca ninguém se lembrou mas estão debaixo do nosso nariz. É o caso deste Fazer as Onze.



E qual é a piada? É que Fazer as Onze é uma tradição com pergaminhos em Borba e nos arredores, que consiste na ida dos cavalheiros à taberna mais próxima para um mata bicho a meio da manhã, mas que aqui se chama fazer as onze.



Ora, este tinto da Sovibor pretende homenagear as tradições alentejanas. Feito com Trincadeira, Aragonês, Syrah e Alicante Bouschet (a receita do Alentejo moderno), é daqueles vinhos que se bebe sem grandes atenções aos aromas e sabores.



Tem uma certa leveza típica e fica muito bem com qualquer petisco de taberna.



Na moderna distribuição, o preço de referência é 9,99 €, mas com os descontos da praxe vem quase para metade.