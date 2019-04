Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinho Invisível chegou às 500 mil garrafas em 10 anos

Este é um branco alentejano com sucesso comercial e feito com uvas de uma casta tinta.

Por Edgardo Pacheco | 20:11

Blanc de noirs é um conceito francês para vinhos brancos feitos a partir de uvas tintas. Lá por fora é comum, por cá, nem tanto.



Em 2008, Duarte Leal da Costa, dos vinhos Ervideira, comprou umas garrafas estrangeiras e deu-as a provar ao seu enólogo, Nelson Rolo. Este, desconfiado, cheirou e provou os vinhos e disse: "a Ervideira nunca fará m... destas".



Representante do clássico humor alentejano, Duarte ripostou: "Porreiro, vamos então produzir uma m... com categoria".



E assim nasceu o Invisível, no dia 1 de abril de 2009, que se transformou num caso de sucesso em Portugal, com a produção a chegar às 500 mil garrafas em 10 anos.



A ideia foi apresentar um vinho branco com aromas de uma casta tinta, no caso a Aragonês. O mercado nem teve tempo de estranhar, visto que o vinho entrou rapidamente em moda na companhia de comida asiática, cá dentro e lá fora.



Só por isso o empresário e o enólogo merecem aplausos.



É polivalente, mas com limitações

Irreverente como de costume, Duarte Leal da Costa pretendeu há dias demonstrar que o Invisível, à mesa, vai a todas. Ora, são necessários alguns cuidados.



Com entradas frias e com uns filetes fritos e uma bela açorda a puxar ao alho (Solar dos Presuntos), o vinho funciona na perfeição. Já com um cabrito a coisa só fará sentido se o bicho for grelhado com umas pedras de sal.



Com um pudim do Abade de Prisco, um espumante Ervideira faria muito, mas muito melhor serviço.