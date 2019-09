Vinho português galardoado em concurso na Ásia

O vinho Marquês de Marialva Singular 2011 recebeu a Medalha Grande Ouro no concurso Asia Wine Trophy 2019, a maior mostra de vinhos da Ásia, com o selo de qualidade da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho). Mais um galardão a juntar a um palmarés que já conta com 14 distinções.Com este prémio, são já oito as medalhas - 1 Medalha Grande Ouro, 5 Medalhas de Ouro e 2 Medalhas de Prata - conquistadas este ano pelos dois vinhos fortificados da marca.Marquês de Marialva Singular 2011 e Marquês de Marialva Reserva dos Sócios são vinhos classificados Bairrada DOC, produzidos a partir da casta baga. O seu reconhecimento comprova, aponta a marca, a versatilidade do terroir da Bairrada e da casta baga em particular.Cada garrafa do vinho agora premiado custa 16,95 euros.