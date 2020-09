Vinhos verdes e petiscos: fins de tarde em Braga prometem ser 'verdes e cool'

Os fins de tarde da região de Braga prometem ser ‘verdes e cools’, com propostas enogastronómicas que reúnem os sabores minhotos ao vinho verde, para celebrar a época das vindimas. Até dia 4 de outubro são dias de promoção em 44 estabelecimentos de Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde, com 44 menus a 3,5 euros feitos de um copo de vinho verde e um petisco.O desafio que se apresenta aos consumidores é o de planearem o seu roteiro e partirem à descoberta de Braga e da região do Minho. Esta é uma iniciativa de valorização dos estabelecimentos, através da promoção do vinho verde e da gastronomia, que, de ano para ano, tem vindo a aumentar os espaços aderentes. Por estes dias a organização espera atingir a venda de cerca de 55 mil menus, o que implicará o consumo direto de cerca de 14 mil garrafas de vinho verde.A 19|90 Premium Wines disponibilizou uma plataforma digital que ajuda a aumentar a literacia vínica dos utilizadores e amantes do vinho. A Wine Academy está acessível no website 1990.wine, com uma série de conteúdos à volta do mundo do vinho. Vídeos, entrevistas ou provas explicadas por elementos da equipa da Global Wines são algumas das rubricas que se podem encontrar neste espaço que pretende reforçar a empatia dos clientes, parceiros e seguidores com as marcas da Global Wines, como a ‘Casa de Santar’, ‘Quinta do Encontro’, ‘Paço dos Cunhas de Santar’, ‘Herdade do Monte da Cal’ e ‘Cabriz’. Ao dispor estão ainda vídeos com a explicação sobre todas as referências das marcas. Algumas merecerão especial destaque, pelo que terão a presença do enólogo da empresa, Osvaldo Amado, que conduzirá provas explicadas dos vinhos mais complexos.O ‘Monte da Ribeira é o novo vinho da Adega José de Sousa proveniente da Herdade do Monte da Ribeira, localizada em Reguengos de Monsaraz. A recém-criada marca da José Maria da Fonseca é composta pelo ‘Monte da Ribeira Tinto 2018’ e ‘Monte da Ribeira Branco 2019’.O ‘Monte da Ribeira Tinto 2018’ é um blend de Aragonês, Trincadeira, Syrah e Alicante Bouschet. Apresenta uma cor rubi e um aroma frutado com notas de madeira de carvalho, baunilha, figo, violetas e menta. No paladar é equilibrado. O seu final de boca é médio. O preço de venda recomendado é de 6,99 €. Quanto ao ‘Monte da Ribeira Branco 2019’, é um blend de Antão Vaz, Verdelho e Sauvignon Blanc. Com uma cor amarelada, apresenta aromas de manga e abacaxi muito maduros, notas de casca de tangerina e sugestões mineiras. No paladar tem uma boca fresca, sendo o seu final de boca médio. A 6,99 €.A ‘Monte da Ribeira’, destaca a marca, "exprime na sua autenticidade o caráter alentejano" e completa o portefólio da Adega José de Sousa, que tem os vinhos ‘Montado’ – branco e tinto; ‘Ripanço’; ‘José de Sousa’, ‘José de Sousa Mayor’; ‘J de José de Sousa’ e ‘Puro Talha’ – branco e tinto.A Quinta de Chocapalha, em Alenquer, lançou a nova colheita do seu branco ‘Quinta de Chocapalha Chardonnay 2019’. Este vinho 100% monocasta expressa o estilo clássico do seu terroir. Apresenta-se com uma cor intensa e brilhante. Trata-se de um vinho aromático e com grande mineralidade, refletindo o clima do Atlântico. O preço recomendado é de 9 €. Provém de uma vinha com uma idade média de 28 anos plantada pela família Tavares da Silva.O vinho ‘AT – Alvarinho Trajadura’, da Sociedade dos Vinhos Borges, chega ao mercado com uma imagem renovada e com o selo DOC Vinho Verde. "Queremos que as nossas referências sigam uma linha contemporânea, acompanhando as tendências atuais", refere Ana Montenegro, da comunicação dos Vinhos Borges. O ‘AT’ apresenta-se límpido e citrino, com aroma jovem e intenso. Tem um bom volume de boca. Ótimo como aperitivo ou para acompanhar mariscos, sushi, peixe, pastas e carnes brancas. O preço recomendado é de 4,49 €.