100 anos de histórias do Parque Mayer

O 100.º aniversário do Parque Mayer, espaço icónico de Lisboa, é celebrado durante este mês com "uma programação cultural diversificada" feita de espetáculos, exposições, sessões de cinema, tertúlias e itinerários, entre outras atividades.A ideia é revisitar as histórias e memórias de um lugar que, durante décadas, foi o mais importante centro de diversão e de cultura da capital.No Capitólio há concertos todos os sábados do mês, às 21h30. Sara Correia sobe amanhã ao palco, seguem-se Black Mamba convida Adelaide Ferreira, Pedro Moutinho e Real Combo Lisbonense. Mas nem só de música vivem as celebrações e duas exposições documentais são apresentadas, uma na Praça dos Restauradores e outra no recinto do Parque, que contam a história do espaço inaugurado em 1922.Também não vão faltar sessões de cinema e muito mais: em 1940 foi criado o Estádio Mayer, um ringue onde se realizavam espetáculos de basquetebol, luta livre americana e boxe. Amanhã, dia 9, às 18h30, em frente ao Capitólio, há combates de boxe.Programa completo em egeac.pt.O Festival dos Canais, em Aveiro, está de regresso e, tal como em anos anteriores, a edição volta a distribuir-se por duas etapas, entre os dias 14 a 17 e 22 a 24 deste mês.Música, teatro, dança, novo circo, artes visuais, atividades para crianças e outras áreas artísticas estão representadas na iniciativa organizada pela câmara municipal, com artistas nacionais e internacionais. As entradas são gratuitas.A música regressa ao Cais da Fonte Nova, o maior recinto do festival. É lá que vão acontecer dois concertos: o Symphonygirls, com Rita Red Shoes, Carolina Deslandes e Aurea a atuarem com a Banda Sinfónica de Aveiro – Banda Amizade (no dia 22) e AGIR (dia 23).Programação pode ser consultada em cm-aveiro.pt.