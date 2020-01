'1917': Um épico de guerra à prova de nervos

O cinema de guerra é um género nobre que permite articular drama humano com sequências de ação espetaculares.Os requisitos voltam a verificar-se em ‘1917’, já em exibição, mas com uma assombrosa particularidade: o realizador Sam Mendes decidiu criar uma ação em tempo real, simulando, através de vários artifícios narrativos e técnicos, um único plano-sequência.Algo que confere vivacidade ao resultado final e obrigou a ensaios exaustivos para que tudo ficasse no sítio certo, no momento certo. Um verdadeiro trabalho de artesão e de engenheiro de emoções, que vale todos os elogios e torna o filme numa proposta única.Dois jovens soldados britânicos são requisitados para, em plena I Guerra Mundial, cruzarem território inimigo e levarem uma mensagem urgente, que pretende travar um ataque e evitar muitas baixas.A partir das memórias verídicas do avô, Sam Mendes constrói uma admirável luta pela sobrevivência, que está nomeada para dez Óscares (incluindo melhor filme, realizador e argumento original).Um antigo xerife do Texas, que jurou nunca mais pegar numa arma, é forçado a voltar ao ativo, quando um grupo de motards lidera um assalto violento e invade a sua cidade. A vontade de fazer justiça torna-se um imperativo, neste filme de ação, de baixo orçamento, em que Guy Pearce (ator de ‘Memento’ e ‘L.A. Confidencial’) protagoniza.Aquilo que começou por ser uma série cómica de autor, na SIC Radical, tem agora direito a longa-metragem. O protagonista, Bruno Aleixo, é convidado para escrever uma biografia e, a enfrentar um bloqueio criativo, recorre a vários amigos para lhe darem ideias. É o pretexto para um desfile de convidados de luxo, aqui em registo sarcástico, num café.