Moita celebra Nossa Senhora da Boa Viagem

A cultura e as tradições da Moita estão representadas nas festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, com mais de 300 anos de existência.São dez dias de reencontros e convívio, que têm o ponto alto a acontecer com a Procissão em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, seguida da bênção das embarcações típicas do Tejo. Esta é uma emotiva manifestação de fé que arrasta uma multidão.As largadas de touros atraem milhares à Av. Dr. Teófilo Braga. Esta sexta-feira e no próximo dia 13 a partir da 01h00, nos dias 9, 10, 11, 12, 13 e 15 às 10h00, e a 14 às 17h00. No Dia do Município, 10, há corrida de touros.Já o cartaz musical é aliciante. Cuca Roseta, dia 9, Blaya, 10, Quim Barreiros, dia 11, HMB, 12, April Ivy, 13, Deejay Kamala, dia 14 e Banda da Armada, a 15, sobem ao Palco da Marginal, a partir das 23h00.