‘A Casinha de Chocolate’: musical para os mais novos

Um musical inspirado no conto ‘Hansel e Gretel’, dos Irmãos Grimm, ‘A Casinha de Chocolate’ é uma produção para o público infantil e juvenil que está em palco todos os sábados e domingos deste mês, às 15h30, no Teatro Independente de Oeiras. O espetáculo conta a história de dois irmãos que, ao perderem-se na floresta, são aliciados por uma bruxa que os prende numa casa repleta de chocolate e guloseimas. A dúvida, agora, é saber se vão conseguir escapar.



Valores e princípios

O autor e encenador João Pedro Santos explica: "É uma adaptação da história original onde estão presentes os valores e princípios que se consideram mais urgentes nos dias de hoje para o crescimento das crianças, nomeadamente como podemos fazer a diferença quando ajudamos alguém." Da responsabilidade da GROW UP Produções, especializada em teatro musical, conta com os atores Madalena Pepolino, Miguel Sousa e Sara Teixeira. A coreografia é de João Sá Coelho.

