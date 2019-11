A cumplicidade entre cão e dono à prova num evento oficial

O I e II Torneio de Agility da HousePet decorre este fim de semana no Seixal. Organizado pelo clube e centro de instrução canina em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, o evento terá lugar no Complexo Desportivo Carla Sacramento. A prova será avaliada por um júri internacional e terá apoio veterinário.A ‘agility’ é uma modalidade desportiva para cães, moderna e dinâmica, que contribui para o desenvolvimento e melhoria da comunicação entre animais e pessoas, sendo ideal para praticar ao ar livre.A competição implica a realização, sem erros, de uma prova de obstáculos no menor tempo possível. Não são usadas coleiras nem trelas. De acordo com as regras, o animal deve prosseguir através dos obstáculos sem coleira ou trela.O dono deverá orientar o seu patudo através da voz e da linguagem corporal. O contacto físico não é permitido. Além das competições criadas por pequenos clubes, já existem campeonatos nacionais.Sábado, leve o seu cãopanheiro a passear com os amigos do Canil Municipal de Peniche, naquela que será a Cãominhada do Magusto. A partida está marcada para as 14h00 no Canil Municipal. No caso de querer passear antes um dos patudos abrigados no canil, compareça 15 minutos antes. Leve identificação e trela.