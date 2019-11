‘A Família Addams’ volta para nova dose de humor negro

OUTRAS ESTREIAS

Orgulham-se de ser uma família unida e feliz, apesar de terem queda para o horror e para o humor negro. São assim já desde 1936, ano em que Charles Addams criou os desenhos de inspiração gótica, que dariam depois origem a séries de televisão e filmes para cinema.Agora, a MGM decidiu renovar o filão, no território fértil da animação. ‘A Família Addams’, já em exibição, brinca com os sustos e tenta dar uma lição sobre a importância das diferenças.A pensar no Halloween, este filme começa com o casamento entre Gomez e Morticia, que acabam por instalar-se num hospício abandonado. Anos depois, o casal já tem dois filhos, os perversos Wednesday e Pugsley, e um mordomo que deve muito à imagem de Frankenstein.A vinda de outros membros da família coincide com os esforços de uma comunidade para expulsar os Addams, devido ao aspeto assustador e às rotinas que incluem enterrar crianças ou brincar com facas.Pensada para toda a família, esta obra peca pela falta de graça nas dosagens de humor e no tom algo ingénuo da ação. Talvez nas mãos do cineasta Tim Burton o resultado pudesse ser mais estimulante...As adaptações em torno da obra de Stephen King estão em alta em Hollywood. Desta vez a ideia é dar continuação ao clássico de terror ‘Shining’. Quatro décadas depois, a ação dá espaço a Dan Torrence, agora um adulto (Ewan McGregor), mas que antes era o pequeno que se via a pedalar no triciclo pelos corredores do Overlook Hotel.A saga de ação e ficção científica que ajudou a dar fama a Arnold Schwarzenegger tenta recuperar a frescura dos dois primeiros capítulos, até porque traz de volta a personagem de Sarah (Linda Hamilton) e John Connor (Edward Furlong). A produção é do mago James Cameron.