'A Grande Viagem de Magalhães' conta a maior aventura da História da Humanidade

A maior aventura da História da Humanidade, como é designada por alguns historiadores, é o mais recente espetáculo de Vasco Letria, com produção da Foco Lunar.‘A Grande Viagem de Magalhães’, em cena no Mosteiro dos Jerónimos – Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, é uma peça integrada nas comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Magalhães, uma odisseia que alterou os limites do conhecimento. O espetáculo pode ser visto pelas famílias aos domingos, às 16h00, e pelas escolas, de terça a sexta-feira, às 11h00 e 14h30. Os bilhetes custam oito euros.Há 500 anos partiu de Sevilha uma expedição com 235 homens de diversas nacionalidades capitaneada pelo português Fernão de Magalhães, uma aventura que redesenhou o mapa-mundi.Falar de Magalhães e da circum-navegação é pensarmos em ciência, história, matemática, astronomia, geografia, biologia, psicologia ou de engenharia.O espetáculo conta com música de Gabriel Gomes e dramaturgia de Maria João Freitas. Tem cenários e figurinos de Vasco Letria e Inês Sá Ribeiro. Com David Andrade, Diogo Xavier e Rafael Diaz Costa.