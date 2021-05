Resistir, recomeçar, renovar, reconstruir, reinventar. Estas são as palavras-chaves para a 21ª edição do FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que decorre entre 4 e 23 maio em oito espaços lisboetas.



O espetáculo ‘Moby Dick’ (dia 4, 19h00, Teatro Nacional D. Maria II), da companhia francesa e norueguesa Plexus Polaire, abre o certame com 50 marionetas em palco, projeções de ví...