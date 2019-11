A magia de Hogwarts em Portugal

O dormitório de Griffyndor, as salas de aula de Poções e a Floresta Proibida são cenários que conhece dos filmes de Harry Potter mas que agora pode ver ao vivo em ‘Harry Potter - a exposição’. A mostra está patente no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa, até dia 8 de abril.Depois de dois anos de negociações, a Everything is New, de Álvaro Covões, conseguiu trazer a mostra para o nosso país. O empresário garante que o público vai ficar muito satisfeito com o que vai presenciar. "Entramos por uma porta e acabamos por entrar no mundo imaginário do Harry Potter, e saímos felizes com o que acabámos de ver", garante.Quem não faltou à inauguração da exposição foram os atores James e Oliver Phelps, que interpretaram os gémeos Weasley. Entusiasmados por estarem em Portugal, afirmaram estar muito felizes por poderem acompanhar a iniciativa pelo Mundo. "Tem sido fantástica a cara de felicidade dos fãs ao verem os cenários e os adereços", afirmou Oliver.Já James Phelps garante que a exposição está idêntica à saga cinematográfica. "Parece que estamos a passear pelos filmes". A viajar pela primeira vez pelo nosso país, os irmãos contam que continuam a ser reconhecidos pelo público. "Quando chegámos a Portugal fomos logo reconhecidos pelos fãs".Durante cinco meses vai poder ver ao pormenor adereços e cenários dos filmes. Exposição ainda não tinha aberto e já tinham sido vendidos mais de 20 mil bilhetes. Preços entre 12 e 52 euros.