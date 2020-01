A música que vamos poder ouvir no novo ano

Ano novo, música nova. Com 2020 no início, muitas são as novidades discográficas para o novo ano.No que toca a edições nacionais, destaque já este mês, no dia 24, para o regresso de Capicua com ‘Madrepérola’, um disco profundamente inspirado pela maternidade da rapper. Em fevereiro será editado novo trabalho da fadista Sara Correia e, em março, de Marco Rodrigues. No decorrer do primeiro trimestre do ano chega também o novo álbum de originais de Jorge Palma, trabalho esse que o próprio já revelou estar quase pronto.Outro dos regressos aguardados para 2020 é o de Mariza, ela que, já se sabe, está a preparar um álbum de homenagem a Amália Rodrigues e que contará com produção do brasileiro Jaques Morelenbaum. O disco deve sair em abril. Lá para a primavera deverá chegar também o novíssimo e aguardado trabalho dos Clã, que não lançam material novo desde 2014.Projeto ambicioso é aquele que deverá trazer Carolina Deslandes. Sobre isso, a cantora já revelou que está a preparar um disco e livro diferente, "algo que ainda ninguém fez".Também para 2020 são de aguardar novos trabalhos de Noiserv, Moullinex, You Can’t Win Charlie Brown, Fernando Daniel, Linda Martini e a estreia a solo do músico André Henriques. Destaque merece também o regresso dos Pop Dell’Arte, eles que lançam um disco gravado e misturado entre 2017 e 2019, que pela primeira vez incluirá poemas de outros autores. Durante o ano serão ainda reeditados em CD e vinil ‘Pano Cru’ (1978) e ‘Campolide’ (1979) de Sérgio Godinho.No campo internacional, as novidades para 2020 prometem um ano de boa safra. Adele é um dos regressos mais aguardados, ela que já lançou o último disco em 2015.Também de Alanis Morissette, Alicia Keys, Cardi B, Dua Lipa, Fiona Aple e Lady Gaga se espera que voltem aos discos no decorrer do ano. Na área mais roqueira, alguma imprensa especializada fala de novas edições de Mastodon, Megadeth, Neil Young, Red Hot Chilli Peppers, Scorpions, System of a Down, The Jesus and Mary Chain, Offspring e Green Day (‘Father Of All Motherfuckers’ está confirmado para 7 de fevereiro).Para o Dia dos Namorados (14 de fevereiro) chega ‘The Slow Rush’, dos Tame Impala. Os The 1975 lançam ‘Notes On A Conditional Form’ uma semana depois, a 21 de fevereiro. The Cult, The Strokes, Travis Scott, The Weeknd e Spoon também são nomes para marcar na agenda. Finalmente, 2020 deverá também assinalar o regresso dos Pearl Jam, eles que há seis anos não gravam material novo.