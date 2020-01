‘A Noite em que o Verão Acabou’ é o novo thriller de João Tordo

O novo livro de João Tordo revela um escritor que se deixou seduzir pelo crime. ‘A Noite em que o Verão Acabou’ é um thriller que começa logo com um homicídio.Este é um registo bem diferente do habitual para o escritor nascido em 1975 e que em 2009 venceu o Prémio Literário José Saramago com ‘As Três Vidas’, tendo sido finalista, com o mesmo livro, do Prémio Portugal Telecom, em 2011.Do seu currículo constam uma dúzia de romances, entre eles ‘Hotel Memória’ (2007), ‘O Paraíso Segundo Lars D.’ (2015) ou ‘Ensina-me a Voar Sobre os Telhados’ (2018). Foi finalista do Prémio Literário Fernando Namora (2011, 2012, 2015, 2016) e do Prémio Literário Europeu, em 2012.Os seus livros estão publicados em diversos países, incluindo França, Itália, Alemanha, Hungria ou México.Um escritor decadente enfrenta uma crise financeira e emocional enquanto o Rio de Janeiro está a entrar em colapso. O novo romance de Chico Buarque, o primeiro após a atribuição do Prémio Camões, encara o Brasil de agora.Companhia das Letras, 200 páginasPreço: 15,90 eurosQuando Alice decide esquecer Gustavo procura Artur, um homem que tem o dom de apagar as memórias ligadas a uma pessoa. Mas Alice estava longe de imaginar as consequências.Manuscrito, 312 páginasPreço: 15,50 eurosDezenas de doentes do Boston Memorial Hospital entraram para "pequenas cirurgias" mas nunca acordaram. Uma estudante de medicina veio a descobrir que o oxigénio da sala de operações estava contaminado.Bertrand, 360 páginasPreço: 17,70 euros