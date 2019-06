A Quinta do Passal é ideal para treinar o seu cão

A Quinta do Passal, em Gondomar, existe um parque aberto para brincar e treinar o seu cão, com acesso livre, todas as terças e quintas, das 18h30 às 19h30, e onde decorrem também sessões públicas de treino animal.As sessões são dinamizadas pelo Centro de Aprendizagem e Reabilitação Comportamental Animal de Gondomar, em aulas comunitárias que prometem promover a relação tutor/animal de companhia com recurso a técnicas de treino positivo, esclarecendo as dúvidas e dificuldades apresentadas pelos tutores dos cães que participam nestas sessões. A participação está sujeita a inscrição através do endereço quintadopassal@cm-gondomar.pt Além das sessões, o espaço disponibiliza todos os equipamentos adequados para uma tarde de diversão com o seu cão, em que poderá treinar livremente o seu melhor amigo, através de brincadeiras que certamente o farão mais feliz, astuto e inteligente.