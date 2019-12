‘A Rainha da Neve’ de Filipe La Féria deslumbra novos e velhos

Música, dança, teatro e vídeo. Tudo junto compõe o novo espetáculo de Filipe La Féria no Teatro Politeama, em Lisboa. O encenador diz que é "desde miúdo, um grande apaixonado" pelos contos de Hans Christian Andersen e lembra que ‘A Rainha da Neve’ é uma das histórias mais populares deste escritor dinamarquês."As histórias do Hans Christian Andersen estão cheias de magia e têm uma capacidade infinita de encantar, mas são muito mais do que isso", sublinha La Féria. "Têm mensagens muito fortes e assentam em valores fundamentais. Na ‘Rainha da Neve’ encontramos a defesa da família e a importância da solidariedade. É uma fábula que encerra a apologia da família e do amor verdadeiro."Como costuma acontecer com todas as produções que estreiam por esta altura, ‘A Rainha da Neve’ destina-se a todas as faixas etárias, e prepara-se para estar em cena muito para além do Natal."Temos tido as casas sempre cheias, felizmente, e tenciono levar este espetáculo tão longe quanto possível. Normalmente, fazemos as férias da Páscoa e chegamos quase ao verão", diz o encenador, que explica o sucesso com as "montagens sofisticadas" (esta até inclui neve a cair sobre o palco) e o uso das tecnologias para "surpreender os novos e os menos novos".Em palco, estão os atores que costumam trabalhar com Filipe La Féria e para os quais o encenador não encontra palavras para elogiar. "São uns verdadeiros heróis, porque estão a fazer, ao mesmo tempo a ‘Severa’ e muitas vezes fazem três sessões deste espetáculo por dia. Só tenho muito a agradecer-lhes", conclui.Hans Christian AndersenFilipe La FériaCatarina Clau, Patrícia Resende, AndréFernandes, Jonas Cardoso, Paulo Miguel Ferreira, Dora, David Gomes, Carina Leitão, Bruno Xavier, Paula Costa Ribasdireção Musical: Miguel CamiloBruno Guerra