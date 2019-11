À volta dos vinhos numa celebração ao longo de três dias

São perto de três mil os vinhos em prova livre. Do Litoral ao Interior, do Norte e do Centro, Sul e ilhas, da Europa e do Novo Mundo chegam os vinhos que podem ser provados pelos visitantes do 20.º ‘Encontro com Vinhos’, que decorre de amanhã a segunda-feira (9 a 11) no Centro de Congressos de Lisboa – Junqueira.Mais de 300 marcas – grandes casas, produtores de renome ou produtores menos convencionais – vão estar representadas neste certame organizado pela Revista dos Vinhos. São 50 as ações de promoção.Este ano, a organização reforçou a componente didática e formativa, através do reforço das ‘Conversas com Sommeliers’, em que se "desconstrói a linguagem do vinho e se privilegia a interação com o público", e das novas sessões ‘Taste Drive’, que mais não são do que duelos de vinhos com características comuns.Grandes vinhos europeus e do Novo Mundo não são esquecidos. São exemplo provas como: ‘Borgonha: brancos de norte a sul’, ‘França e Itália: tintos de terroir e finesse’, ‘Champagne, Trentino e Bairrada’. Há, ainda, provas dedicadas em exclusivo a vinhos das regiões da Bairrada, Beira Interior, Douro e Península de Setúbal.Ao mesmo tempo é possível viajar no tempo nas provas ‘Clássicos portugueses dos últimos 20 anos’. ‘Vinhos Fora do Baralho’ ou ‘Os Indiana Jones das Vinhas Portuguesas’ são algumas das provas comentadas.Há, também, comparativos: ‘Porto Vintage 2016 vs 2017’, ‘Vinhos Verdes e Vini Verones: um património de castas notáveis’, ‘Niepoort: dois xistos, Douro e Mosel’.A aquisição de ingressos no local e durante a iniciativa custa 15 euros e além da entrada incluiu um copo de provas e acesso livre às ‘Conversas com os Sommeliers’, sujeito ao número de lugares disponíveis.Amanhã e domingo a iniciativa é aberta ao público em geral e decorre entre as 13h00 e as 21h00. Segunda-feira é dia para os profissionais, das 11h00 às 19h00.