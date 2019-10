'Abominável': regresso a casa de um adorável monstro da neve

OUTRAS ESTREIAS

Esta reta final do ano fica marcada, em matéria de animação, por personagens que se movem à vontade na neve e no gelo. Semanas antes da estreia de ‘Frozen 2’, da Disney, que promete encher salas de cinema a tempo do Natal, a Dreamworks aposta numa terna fábula de amizade, protagonizada por um ‘yeti’ e três crianças.‘Abominável’, já em exibição, é um conto sobre a famosa criatura das neves que vai parar a um laboratório científico, na cidade chinesa de Xangai. Depois de conseguir escapar, o adorável monstro peludo esconde-se no terraço da casa de uma adolescente atarefada, mas de bom coração.Com a ajuda de dois vizinhos, a menina irá fazer de tudo para levar o novo e improvável amigo até ao monte Evereste, enquanto tem de enfrentar a ameaça de uma equipa de cientistas que quer recuperar o ‘yeti’ para investigação.Coproduzido pela empresa chinesa Pearl Studio, o filme abraça a veia oriental e articula o imaginário infantil com o exotismo familiar e urbano asiático.Outro trunfo de ‘Abominável’ é o tom terno da ação, algo que permite enaltecer uma aventura que caminha por terrenos já vistos em muitas outras ocasiões. O traço e as intenções das personagens são algo infantis e simplistas, mas o toque delicado desta jornada vai amolecer até o mais sisudo dos espetadores. De boas intenções está este conto cheio.Depois do êxito de bilheteira de há cinco anos, a bruxa má do conto infantil de ‘A Bela Adormecida’ volta para uma aventura insuflada por mais efeitos especiais. Angelina Jolie é, de novo, o epicentro de uma trama que questiona os complexos laços familiares entre Maléfica e a princesa Aurora (Elle Fanning).A atriz Julianne Moore é dirigida pelo marido, Bart Freundlich, neste drama sobre a responsável de um orfanato (Michelle Williams) em Calcutá, que viaja até à cidade de Nova Iorque para conhecer uma benemérita. A viagem vai comportar várias revelações, nesta nova versão de um filme de 2006, então dirigido por Susanne Bier.