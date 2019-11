Adoce a boca em Viana do Alentejo

De 6 a 8 e dezembro todos os caminhos vão dar à vila alentejana de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, por ocasião de mais uma edição da Mostra de Doçaria, que promete fazer as delícias de milhares de visitantes.O certame, que já é uma referência a nível nacional, pretende preservar a doçaria conventual e palaciana, bem como os saberes característicos da região. Bolo Real, Bolo Conde de Alcáçovas, Amores de Viana e Sardinhas Albardadas são os cartões de visita desta mostra e algumas das iguarias que poderá degustar ao longo do fim de semana, a par dos diversos licores.Os doces conventuais e palacianos vão ser as estrelas da Mostra de Doçaria, que conta também com um programa cultural (há cante, animação musical variada) recheado ao longo do fim de semana e que inclui o 8.º Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana. Este concurso, que é promovido pela Junta de Freguesia de Alcáçovas, pretende sensibilizar para a importância da divulgação e preservação da doçaria tradicional portuguesa, respeitando a genuinidade de cada doce, com a atribuição de prémios.A 20.ª edição da Mostra de Doçaria conta ainda com várias sessões de showcooking com a presença do chef Vítor Costa e de doceiras do concelho.Realiza-se neste domingo o Mercadinho da Vila. Decorre das 08h00 às 17h00, na avenida da República. Artesanato e doces estão em destaque na iniciativa.Sexta e sábado há festa com a recriação do casamento real de Dona Maria I e D. Pedro de Bragança. Há gastronomia, visitas guiadas, música e bailes de época.Começa esta sexta-feira e prolonga-se até dia 23 de dezembro, no Jardim Basílio Teles, mais uma edição da Feira de Artesanato de Matosinhos. Há muito para admirar.O evento ‘Aromas, Cores, Saberes e Sabores’, que decorre este sábado e nos dias 7, 14 e 21 de dezembro no mercado municipal, tem como objetivo a promoção dos produtos locais.