É com Nick Cave, Tame Impala, Cigarettes After Sex, Kim Gordon (Sonic Youth) ou os portugueses Throes + The Shine que arranca, dia 9, o Festival Primavera Sound, no Porto (Parque da Cidade). O Primavera Sound é, assim, o primeiro grande evento musical ao ar livre, aquele que abre a temporada dos festivais de verão, que só termina em setembro (ver lista dos principais festivais na página ao lado).









Ver comentários