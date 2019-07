Alameda Beer Fest atrai cervejeiros artesanais a Faro

Faro vai receber de 4 a 6 de julho a quinta edição do evento ‘Alameda Beer Fest’ – Festival Internacional de Cervejas e Cervejeiros Internacionais. É uma das maiores iniciativas do género na Península Ibérica, atraindo grandes cervejeiros, projetos consolidados e novidades.Na capital do Algarve, no decurso do evento os apreciadores têm ao seu dispor, durante três dias, 200 tipos de cerveja artesanal.Mas nem só de bebida se faz o Alameda Beer Fest. Além das cervejas artesanais, haverá ainda street food, música e performances artísticas variadas. Bandas em arruada, concertos ao vivo e DJ darão o tom musical transversal a todas as idades.No jardim da Alameda, espaço emblemático da capital algarvia, haverá também espaço para um mercado de artesanato urbano de autor.O festival abre portas às 17h00 e encerra à 01h00, contando com uma vasta programação virada para a ligação com a cerveja e o empreendedorismo.Há dez anos, os dedos de uma mão chegavam para contar os produtores de cerveja artesanal em Portugal. Agora, já passam a centena. Claro que muitos pequenos cervejeiros ficarão pelo caminho, mas isso é saudável e faz parte do processo. Para que se faça uma cerveja artesanal que consiga agarrar clientes fixos é necessário fazer muita cerveja pouco bebível. É a vida.Até dia 7 de julho, Coimbra está em festa com um programa atrativo e repleto das mais variadas iniciativas, na sua maioria gratuitas, que irão decorrer em espaços emblemáticos da cidade, tais como o jardim da Sereia, o Parque Verde do Mondego, a praça do Comércio, o Convento São Francisco ou o Terreiro da Erva. No cartaz musical, destaque para Ana Moura, HMB, Miguel Araújo, Rodrigo Leão, Tiago Nacarato e The Black Mamba, entre outros. O programa inclui exposições, visitas guiadas, animação de rua, folclore e etnografia, atividades desportivas.De 5 a 14 de julho decorre no Jardim do Cerco, junto do Palácio Nacional de Mafra, mais uma edição do Festival do Pão. Há tasquinhas, artesanato, feira saloia e música.A feira e mostra de Mação, que decorre de 3 a 5 de julho, é uma montra do melhor do concelho e tem um cartaz musical de luxo, com destaque para Mariza.LisboaMais de 600 expositores de 40 países marcam presença na Feira Internacional de Artesanato. Decorre até dia 7 de julho.