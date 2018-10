Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alcobaça homenageia Ruy de Carvalho

Festival literário e de cinema realiza este ano a sua 5.ª edição.

Por Ana Maria Ribeiro | 19:45

Arrancou na segunda-feira, e prolonga-se até dia 14, mais uma edição do Books & Movies – Festival Literário e de Cinema de Alcobaça.



O evento promovido pela câmara municipal e que tem este ano um orçamento de 60 mil euros, propõe 102 atividades diferentes – da literatura ao cinema, do teatro à música, passando pelas conversas com autores e realizadores.



Desta feita, a figura homenageada é o ator Ruy de Carvalho, que está a celebrar 76 anos de carreira, e que leva a Alcobaça o espetáculo ‘Trovas & Canções, Atores, Poetas e Cantores’, da autoria de Paula Carvalho e Paulo Mira Coelho.



Esta produção tem o aliciante extra de contar com a participação do filho de Ruy de Carvalho, João de Carvalho, e do neto, Henrique de Carvalho.



A festa das artes de Alcobaça, que exibirá, entre outros, o filme ‘Soldado Milhões’, de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles, é de entrada gratuita.



Na próxima semana terá uma extensão (nos dias 18 e 19), e uma sessão de cinema pago (‘Pedro & Inês’, a 18).