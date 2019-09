‘Alta-costura’ dos automóveis em exposição no Caramulo

Nas primeiras 48 horas foram mais de 1500 pessoas a passarem no Museu do Caramulo para apreciarem a exposição ‘Supercarros’, um recorde absoluto para o espaço no que a exposições temporárias diz respeito.Dedicada às criações de ‘alta-costura’ da indústria automóvel, a mostra apresenta modelos exclusivos que raramente são vistos. O alinhamento começa com aquele que é considerado o primeiro supercarro do mundo, o Lamborghini P400 SV Miura, e passa pelo Ferrari F40 e pelo Bugatti EB110.A exposição conta ainda com um Ford GT, modelo lançado para celebrar os 40 anos do mítico modelo, o McLaren 675 LT MSO, um dos mais exclusivos da marca, ou o Porsche GT2 RS.Aquela que é a maior exposição temporária de 2019 estava a ser preparada há mais de um ano. Isto porque, explica o museu, "são modelos muto exclusivos que raramente aparecem", tendo sido "um grande desafio" reuni-los todos no Caramulo, "mesmo que por um curto período de tempo".O mais ambicioso projeto da Ferrari, o LaFerrari, um modelo com 963 CV e velocidade máxima de 349 km/h e do qual existe apenas um exemplar em solo português, também vai estar presente para maravilhar os admiradores da marca.O conceito de supercarro nasceu na segunda metade dos anos de 1960, em Itália, tendo a Lamborghini como a sua grande precursora. O nome foi dado por LJK Setright, jornalista da revista inglesa Car, que utilizou o termo numa reportagem precisamente sobre o Lamborghini Miura.A exposição está patente até dia 1 de outubro.