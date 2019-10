Altice Arena recorda Amália Rodrigues no aniversário da sua morte

Há uns anos, em entrevista ao, dizia Marco Rodrigues que a morte de Amália mudou tudo no fado, sobretudo a maneira de o público olhar para ele."Depois do desaparecimento da Amália eu acho que os portugueses sentiram uma necessidade enorme de segurar esta música, que era nossa. O povo agigantou-se", dizia. Ora, Marco Rodrigues é precisamente um dos fadistas que este sábado sobem ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para assinalar os vinte anos da morte da diva do fado (6 de outubro de 1999).O espetáculo ‘Amar Amália’- 20 anos de Saudade’, conta ainda com a participação de Dulce Pontes, Simone de Oliveira, Paulo de Carvalho, Amor Electro, Aurea e Jorge Palma.Recorde-se que este espetáculo estreou no dia 16 de fevereiro, naquela mesma sala, sob a direção artística de Diogo Clemente e Tiago Pais Dias. Na altura, a Paulo de Carvalho, Dulce Pontes, Marco Rodrigues e Amor Electro tinham-se juntado Maria Emília, Sara Correia e a brasileira Vanessa da Mata.