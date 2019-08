Depois da afirmação do vinho Alvarinho das subregiões de Melgaço e Monção, os produtores sentem necessidade de inovar a partir da uva mais apreciada no continente. Há quem faça espumantes e há quem fermente as uvas de diferentes maneiras.



A experiência não é inédita, mas este Quintas de Melgaço rosé é um belo vinho em todos os sentidos. Na cor, nos aromas, nos sabores e até na garrafa elegante. É, portanto, a exploração da casta Alvarinho com a Sousão. A ligação é perfeita.

