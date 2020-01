'Amor de Domingo' é a nova música de Cuca Roseta

Cuca Roseta está de regresso com música nova. A fadista acaba de lançar ‘Amor de Domingo’, o primeiro tema a fazer parte de um disco a lançar no final do ano.Escrito pela própria Cuca Roseta, ‘Amor de Domingo’ devolve a cantora ao lado mais íntimo da sua composição numa canção que fala de amor e de saudade, do amor que parte mas que acaba sempre por voltar.O videoclipe, que foi gravado na aldeia da Mata Pequena, em Mafra, já está por aí a rodar e nos quatro primeiros dias, por exemplo, foi visto por mais de 24 mil pessoas no YouTube. "Lindo", "suave", "terno" e "profundo" foram alguns dos elogios.‘Amor de Domingo’ é a primeira de várias canções que Cuca Roseta prevê lançar ao longo deste ano, todos eles de sua autoria e que foram escritos ao longos dos últimos tempos. No final do ano, essas canções serão então reunidas em disco.A nova canção da fadista surge a um mês de Cuca Roseta presentear os fãs com uma outra surpresa discográfica que está a ser preparada desde o início do ano passado, mas que continua no segredo dos deuses.Nos meses seguintes, a fadista irá iniciar uma nova digressão por Portugal e pelo Mundo, com paragens por toda a América Latina, Espanha, Inglaterra, Grécia, Polónia, China e Japão, entre outros.