Animais brilham em feira internacional

O Centro Nacional de Exposições, em Santarém, é, uma vez mais, palco da maior feira de aves e animais de companhia do País: a Avisan – Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, evento que decorre de 29 deste mês a 1 de dezembro.O certame, explica a organização, tem como objetivo ser um mercado aglutinador das principais marcas que atuam no setor, ao mesmo tempo que pretende cativar os profissionais da área e atrair criadores nacionais e internacionais, entre outros interessados.Ao longo de três dias, a mostra comercial, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os cães e gatos de diversas raças, os peixes de várias espécies e outros animais de companhia vão cativar todos os interessados neste mercado.A 26.ª Exposição Canina Nacional de Santarém e a 20.ª Exposição Canina Internacional de Santarém decorrem a 30 de novembro e a 1 de dezembro. Estas iniciativas contam com a colaboração do Clube Português de Canicultura e têm como objetivo premiar os melhores exemplares.A 8.ª Exposição Internacional de Gatos de Santarém realiza-se a 30 de novembro e a 1 de dezembro e é organizada pelo Clube Português de Felinicultura. Vão estar presentes cerca de duas centenas de exemplares de Portugal, Espanha, França e Itália.Quem se deslocar a Santarém vai ter a ocasião de apreciar raças de gatos persas, exóticos, bosques da Noruega ou sagrados da Birmânia, entre outros exemplares julgados por juízes internacionais.A Avisan funciona, todos os dias, entre as 10h00 e as 20h00. Os bilhetes custam 4 euros e a entrada é gratuita para crianças até aos 11 anos.