António Pires apresenta "As Cadeiras" em teatro de Almada

"De vez em quando gostava de ver, em cena, pessoas com mais idade a trabalhar. E eu próprio gostava de dirigir essas pessoas. Um ator com carreira, com peso, diz as palavras de outra maneira: a palavra chega cá fora já cheia de história."



A Luís Lima Barreto juntou-se Carmen Santos, uma atriz que podia "transmitir a fragilidade da personagem feminina".



"Estas personagens estão, como é habitual nas pessoas de 95 anos, confusas relativamente ao local onde se encontram ou ao ano em que estão, mas têm um plano: tencionam suicidar-se, porque acham que chegou o momento de pôr fim à vida. E no entanto, esta é uma peça extremamente divertida, que me deu muito prazer montar", adianta António Pires, que saltou à possibilidade de voltar a pegar num autor do chamado Teatro do Absurdo.



"Fiz Beckett há muitos anos, e poder fazer Ionesco agora foi um presente: este tipo de peça dá muita liberdade tanto aos atores quanto ao encenador. É um texto aberto. Pões lá o que quiseres", conclui.



O espetáculo, que estará em cena em Almada até domingo, segue depois para Lisboa, para cumprir carreira no Teatro do Bairro até 10 de novembro.



FICHA

‘As cadeiras’

Texto: Eugène Ionesco

Encenação: António Pires

Interpretação: Carmen Santos, Luís Lima Barreto e Rafael Fonseca

Música: Miguel Sá Pessoa

Cenografia: Alexandre Oliveira

Desenho de luz: Rui Seabra

Desenho de sin: Paulo Abelho e Miguel Sá Pessoa

Movimento: Paula Careto

Caracterização: Ivan Coletti

Duração: 90 minutos

Num espaço indefinido, um salão com duas janelas e várias portas, rodeado de mar, um casal de velhos prepara-se para uma grande receção. Convidaram muitas pessoas para uma festa de arromba, e embora não chegue ninguém, nem por isso estas duas personagens deixam de falar com os seus ‘convidados-fantasma’…É assim a peça que Eugene Ionesco publicou em 1953 (depois de ‘A Cantora Careca’ e ‘A Lição’) e que o encenador António Pires começa hoje a apresentar, em antestreia, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada."Foi o ator Luís Lima Barreto que traduziu e me trouxe a peça, com a proposta de a encenar", conta ao. "Achei muito interessante, até porque é raro ter oportunidade de dirigir atores com mais idade. O Ionesco diz que estas personagens têm 95 anos… mas fizemo-las com atores na casa dos 70", acrescenta ele, que acha que fazem falta mais espetáculos com atores mais velhos.