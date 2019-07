Anunciadas as primeiras festas do Algarve

Os principais espaços noturnos do verão algarvio estão a abrir e começam a ser conhecidas as primeiras festas e os músicos/DJ.Aberto todo o ano, o Soul Food & Dance, em Vilamoura, dá início às festas de verão esta sexta-feira, com o DJ Christian F.Este sábado arranca o Lick, na estrada de Albufeira, com Bubba Brothers, Mariana Bo, Pete Tha Zouk, DJ DEELIGHT e DJ André Salgueiro. Black Coffee e Diego Miranda também vão passar pelo espaço.O Bliss, em Vilamoura, abre dia 19 e, ainda sem datas, foram anunciados Wet Bed Gang, DeeJay Kamala, ProfJam, Favela Lacroix, Nelson Freitas e D.A.M.A, entre outros. Algumas festas sunset também já estão a realizar-se.