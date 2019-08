Música de dança, com DJ conhecidos, bebidas para todos os gostos, muita gente. Parece uma discoteca mas tudo isto se passa no areal da Falésia (Vilamoura) onde, há alguns anos, o bar de praia NoSoloÁgua, começou a organizar sunset parties - festas ao pôr do sol, em tudo semelhantes às que acontecem à noite. Na altura, a ideia estava a começar mas a verdade é que a moda pegou, e espalhou-se por todo o Algarve.Muitos - a maioria jovens - passaram a marcar estas festas na agenda, para os finais do dia. Fosse para dar início à noite’ fosse para se divertirem apenas à beira-mar - os sunsets prolongam-se até perto da meia-noite.Com o sucesso, veio a aposta na melhoria. Os bares de praia passaram a contratar DJ conhecidos e a promover festas temáticas. Muitas vezes a um ritmo diário, durante o verão algarvio. E largas centenas tornaram-se adeptos da dança ao pôr do sol, com os pés na areia.Hoje em dia, os sunsets já rivalizam com as festas que acontecem nos bares e discotecas à noite, seja no número de pessoas que atraem, seja nos DJ que escolhem as músicas. O ambiente também é semelhante, com uma diferença: o vestuário. Muitos dos participantes, acabados de sair da praia, estão apenas com os fatos de banho e eventualmente t-shirt.