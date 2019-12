Aprecie as cores natalícias de Alcácer do Sal num passeio de galeão

Para se admirar a beleza de Alcácer do Sal iluminada pelas cores da quadra, pelo segundo ano consecutivo o município promove os passeios Natal no Sado, a bordo do galeão ‘Pinto Luísa’.Com ponto de encontro no cais da margem sul, os passeios acontecem de 12 a 20 e dias 26 e 27.Inscrição prévia no posto de turismo local. Informação através do número 265 009 987.