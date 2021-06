Os bombeiros de Penela, no distrito de Coimbra, vão organizar no próximo dia 26 um curso de primeiros socorros em animais de companhia em parceria com a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento.



A formação é presencial e terá a duração de oito horas, ao longos das quais serão transmitidos conhecimentos e práticas sobre os protocolos de atuação ao nível do socorro pré-hospitalar ...