Aproveite o fim de semana para ouvir fado à beira-mar em Cascais

"O Fado é da rua, é do povo, é da gente, que sente e se emociona. É também das grandes salas, onde é aclamado e aplaudido", lê-se na apresentação da nova edição do Montepio Fado Cascais.Mas naquela pequena vila piscatória, o fado ouve-se também à beira-mar. É o que volta a acontecer este ano no Parque Palmela, por onde passam três dos mais prestigiados nomes do fado da atualidade: Carminho, Raquel Tavares e Marta Pereira da Costa. É o fado entregue quase em exclusivo às senhoras.O evento arranca esta sexta-feira no auditório Fernando Lopes Graças, pelas 19h30, com Beatriz Felício e Zé Maria. Só quando forem 21h30 é que Raquel Tavares tomará conta do palco.Sábado é a vez de Cristina Clara e Zé Maria, pelas 19h30, a que se segue Carminho, pelas 21h30, ela que sobe ao palco para apresentar o disco ‘Maria’, ou não se chamasse ela Maria do Carmo.No último dia do evento, domingo, passam pelo auditório Naná e Zé Maria, Yami Aloelela e, finalmente, Marta Pereira da Costa, com os convidados Tiago Bettencourt e Mayra Andrade, quando forem 21h30.O festival abre diariamente as suas portas pelas 19h00, mas antes disso, quando forem 15h00, há ‘Garden Party’ para os mais miúdos. Bilhetes a partir de 15 euros.