Aproveite o mês de agosto para ver cinema ao ar livre

Para todos aqueles que não perdem uma boa ‘fita’ mas recusam enfiar-se numa sala em dias de calor esta é uma sugestão que representa um verdadeiro oásis. O cinema ao ar livre está de volta, com propostas que reúnem ‘salas’ agradáveis e uma escolha cinematográfica para toda a família.O projeto tem sido um sucesso desde o verão de 2017, ano em que os ingleses Phil Llic e Chris Wood criaram o Cine Society, uma iniciativa que leva filmes a duas salas improvisadas: o Topo Chiado, em Lisboa, e o Blue Bar, situado no terraço do Hotel Baía, em Cascais. Acontece todas as terças-feiras ao final da tarde, no Hotel Baía, e nas quartas e quintas-feiras no terraço do Topo.Os bilhetes, disponíveis no site oficial do evento, custam 12 € por pessoa e incluem um lugar sentado numa espreguiçadeira e um par de auscultadores sem fios. Em Cascais também existe a possibilidade de alugar sofás para três e cinco pessoas, por 36 € e 48 €. As sessões têm início às 21h00. Dia 21, quarta-feira, no Topo Chiado pode ser visto ‘La La Land’, dia 28 ‘Midnight in Paris’. A 29 passa ‘Grease’. Dia 27, em Cascais, é noite de ver ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’.Também o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, adere a esta iniciativa e vai ter cinema ao ar livre e uma programação de artes que se prolonga até 15 de setembro.O CCB de Verão, assim se chama a iniciativa, decorre entre a praça e o jardim das Oliveiras. Dia 17, pode ser visto ‘My Father, The Genius', ‘Bambi’ no dia 24, o documentário ‘Paula Rego: Histórias e Segredos’ no dia 31 e ‘O País das Maravilhas’ a 7 de setembro. Todas as sessões começam às 21h30 e acontecem aos sábados. A entrada é livre.As noites cinéfilas estão também de volta a Troia às sextas e sábados até 14 de setembro. A programação conta com filmes para toda a família, desde animação a drama e comédia. Os espectadores podem assistir a sessões gratuitas que decorrem a partir das 21h30.Dia 17, passa ‘A Bela e o Monstro’, dia 23 ‘Mr. Link’, dia 24 ‘Bumblebee’, no dia 30 é a vez de ‘Ralph vs Internet’ e no dia 31 ‘Johnny English volta a atacar’. No dia 6 de setembro passa pela tela ‘A Ovelha Choné’, no dia seguinte é a vez de ‘O Mistério da Casa do Relógio’. Dia 13, ‘Como treinares o Teu Dragão: Mundo Secreto’. Por fim, a 14, ‘Shazam!’.A Fábrica da Pólvora de Barcarena, Oeiras, recebe um ciclo de cinema até ao final do mês. Aos sábados à noite (22h00) são os filmes para crescidos, aos domingos de manhã (10h30) é a vez dos mais pequenos. Amanhã à noite passa ‘Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’, domingo é dia para ver ‘Cai na Real, Corgi’. As entradas são gratuitas.