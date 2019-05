Arcos de Valdevez festeja os vinhos da região

Começa esta sexta-feira e decorre até dia 2 de junho, em Arcos de Valdevez, no Jardim dos Centenários, mais uma edição do Festivinhão, festival enoturístico direcionado para os vinhos da região e no qual se celebra o Casta Vinhão. O Vinhão é rei neste festival, mas também há espaço para os brancos Loureiros e Alvarinhos, rosados e os espumantes.



A iniciativa conta com espaços para toda a família, exposições, provas de vinho e apresentações, tasquinhas de petiscos e animação na rua. Destaque ainda para o curso de iniciação à prova de vinhos e para as visitas às adegas e quintas do concelho. O programa apresenta ainda animação musical e atividades para as crianças.

