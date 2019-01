Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arranca a temporada das feiras do fumeiro

Boticas, Montalegre, Chaves, Valpaços e Vinhais estão no roteiro das feiras do fumeiro, com muita oferta de produtos tradicionais.

Por Rogério Chambel | 15:00

A feira gastronómica do porco, que começa hoje e decorre até dia 13 em Boticas, marca o arranque da temporada das feiras do fumeiro.



Em Boticas são esperados mais de 70 mil visitantes, que têm à sua espera cerca de 40 toneladas de fumeiro. Aos enchidos juntam-se o presunto, a bola, o folar de carne e o vinho dos mortos.



Em Montalegre, que se apresenta como a Rainha do Fumeiro, a feira decorre de 24 a 27 deste mês, com oferta de mais de 50 toneladas de fumeiro (alheiras, chouriças, sangueiras, salpicões) e mais de uma centena de expositores.



No calendário segue-se a Feira de São Braz, em São João de Corveira, no concelho de Valpaços, e a Feira do Fumeiro - Sabores de Chaves (ambas no primeiro fim de semana de fevereiro). Também em fevereiro (7 a 10) é a vez de Vinhais. Além do fumeiro de raça bísara há produtos naturais da região, artesanato, produtos gourmet, espetáculos musicais, luta de touros e tasquinhas.