Arte de Paula Rego volta a Serralves

Chama-se ‘O Grito da Imaginação’, a exposição que devolve a arte de Paula Rego à cidade do Porto e que inaugurou na passada sexta-feira na Casa de Serralves. A mostra reúne as obras que a artista plástica portuguesa radicada em Londres já apresentou na Invicta noutras ocasiões: mais propriamente nos anos 1989 e 2004, respetivamente na Casa de Serralves e no Museu de Arte Contemporânea, em duas exposições muito bem recebidas pelo público.A essas obras juntam-se ainda duas séries de gravuras provenientes do espólio da Casa das Histórias em Cascais: ‘Pendle Witches’ (de 1996) e ‘Shakespeare’s’ (2006). Tal como o título sugere, trata-se de trabalhos inspirados em figuras de bruxas e em personagens criadas pela pena do mais famoso dos dramaturgos isabelinos.Segundo a organização da mostra – que é comissariada por Marta Moreira de Almeida – neste conjunto de trabalhos, e "em pano de fundo, encontramos sempre a reafirmada capacidade da arte de Paula Rego, nomeadamente na sua vertente figurativa, para evidenciar o papel da mulher na sociedade contemporânea, questionar o quotidiano e, acima de tudo, revelar universos onde a surpresa e o espanto se ancoram nos mais básicos e fundamentais anseios do ser humano".Paula Rego, nascida em Lisboa em 1935, é, juntamente com Maria Helena Vieira da Silva, a pintora portuguesa mais aclamada a nível internacional, sendo também considerada como um dos quatro maiores pintores vivos em Inglaterra. Esta mostra do seu trabalho ficará patente na Casa de Serralves até ao dia 8 de março de 2020.