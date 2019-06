Feira expõe artesanato de todo o Mundo em Lisboa

Lisboa prepara-se para acolher mais uma edição da Feira Internacional de Artesanato (FIA). A iniciativa, que decorre entre os dias 29 deste mês e 7 de julho, na FIL, traz até nós artesanato de todo o Mundo.A FIA Lisboa é a maior feira de multiculturalidade que ocorre na Península Ibérica e uma das mais importantes da Europa. Marcam presença mais de 600 expositores (220 estrangeiros) de mais de 40 países dos cinco continentes. Para além da venda de artesanato, há mais de 200 atividades paralelas.A feira vai estar dividida por áreas: o pavilhão 2 vai ser dedicado ao artesanato nacional, o 3 ao artesanato internacional e o 4 à gastronomia, com tasquinhas e um mercado gourmet.Nesta grande montra do artesanato de todo o Mundo, os visitantes podem ver peças variadas, artesãos a trabalhar ao vivo e também participar em workshops.Os pavilhões enchem-se de cerâmica, bijuteria, tapetes, sapatos e milhares de peças feitas segundo métodos artesanais. Com ateliers e retrosarias, bancas de associações e artesãos, exposições e um auditório, a FIA espera mais de 110 mil visitantes.Na bilheteira online, os preços são a partir dos 7 € e existe a possibilidade de packs familiares. Na bilheteira da FIL os preços variam entre os 4 € e os 8 €. As crianças com menos de 10 anos não pagam.