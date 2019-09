Artesanato e gastronomia têm feira em Famalicão

O cartaz conta com um programa diversificado que pretende agradar a todo o tipo de visitantes. Hoje, às 21h30, sobem ao palco os Galandum Galundaina, grupo de música tradicional mirandesa criado em 1996 com o objetivo de divulgar o património, as danças e a língua das terras de Miranda.



A feira decorre no Antigo Campo da Feira, a entrada é gratuita.

Para conhecer as artes mais ancestrais e os sabores característicos de Portugal é preciso visitar a Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão.Teve arranque na passada sexta-feira e mantém-se até dia 8 de setembro. É um passeio obrigatório para quem aprecia produtos artesanais e pratos regionais. São dez dias recheados de animação, gastronomia e reencontro com as tradições.Todo o trabalho dos artesãos pode ser apreciado ao vivo em cerca de uma centena de expositores. A criação de peças únicas, personalizadas e cheias de criatividade é um dos pontos fortes do certame.Há 36 anos que o artesanato e a gastronomia nacional de excelência são apresentados nesta iniciativa, que conta anualmente com milhares de visitantes. Esta é uma viagem com muitos cheiros e sabores a Portugal.Os espetáculos musicais são diários e dão a conhecer valores locais e nacionais, desde os habituais ranchos folclóricos e grupos etnográficos, até ao rap para um público mais jovem.