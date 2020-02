FICHA

Chama-se ‘As Cinzas de Jedha’ e é o sétimo volume da saga de ‘Stars Wars’ em BD. Assinado pelo britânico Kieron Gillen, o livro mostra Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca e a Princesa Leia juntos numa odisseia até Jedha, depois da Batalha de Yavin - uma das principais batalhas da Guerra Civil Galáctica que resultou na destruição da Primeira Estrela da Morte e foi uma das primeiras grandes vitórias dos Rebeldes - onde encontram um planeta completamente destruído.Os ecos de ‘Rogue One: Uma História de Star Wars’ continuam a ser ouvidos nesta nova aventura sob a chancela da Marvel, concebida à imagem dos filmes da narrativa de ficção científica criada por George Lucas em 1977.A revelação da Estrela da Morte mudou o rumo da história, mas a destruição de uma superarma provou que, afinal, o Império é vulnerável, o que trouxe esperança aos Rebeldes que continuam a lutar por um futuro melhor.Com Jedha em ruínas desde que a Estrela da Morte aniquilou a Cidade Sagrada, as forças da rainha Trios mudam-se para o que restou o planeta, enquanto os Rebeldes lutam para preservá-lo. Contudo, a ameaça do Leviatã está iminente.Ao mesmo tempo, Luke Skywalker embarca numa aventura a solo em busca da Força, mas acaba por regressar para se juntar aos amigos Han Solo, Leia e Chewbacca numa batalha épica contra os invasores. O resultado são tiras e tiras repletas de ação que prometem deliciar os fãs da saga. A aventura, porém, deixa Luke dividido entre prosseguir o caminho para se tornar num Jedi ou manter-se leal às forças rebeldes.Luke, Han,Chewbacca e Leia regressam a Jedha, onde se deparam com um planeta em ruínas, mas que continua a ser muito importante para quem estuda a Força. Uma edição Planeta, com encadernação em capa dura. Já nas livrarias, tem 136 páginas e custa €16,95.