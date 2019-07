As melhores piscinas para um verão em grande

Os preços são 6 euros para adultos e 4 euros para crianças. Localizadas na margem esquerda do rio, são uma alternativa para aproveitar os dias de maior calor.



Muito para escolher

O complexo das piscinas municipais de Évora conta com uma cuba de saltos com pranchas, uma piscina olímpica, uma de aprendizagem, dois tanques para bebés, uma piscina coberta (inverno), um parque infantil e um parque de merendas, entre outras estruturas.



Estão abertas até setembro, um bilhete diário para maiores de 18 anos custa 4,15 euros. De terça a sábado, das 09h00 às 20h00; domingo e segunda das 13h00 às 20h00.



Alimentada pelo mar

A Piscina Oceânica de Oeiras é constituída por dois planos de água, alimentados a partir do mar. Um destinado a crianças e outro para adultos, com uma área de 1500 m2. A plataforma de saltos tem quatro pranchas.



A estrutura dispõe de vestiários e espreguiçadeiras. Na época alta encontra-se aberta até 31 de agosto, das 09h30 às 20h00. Durante a semana, o bilhete de adulto custa 14,10 €. Ao sábado, domingo e feriado são 16 euros.



Quinta é um pulmão verde

O projeto é de Siza Vieira e quem pretender, durante o verão, pode dar um mergulho na piscina da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, um pulmão verde, paredes meias com a cidade e um local repleto de tradição, de património e de recantos idílicos. Os bilhetes para adultos custam 6 euros.



Situada bem junto ao mar

Situa-se à beira-mar e é constituída por dois planos de água, que são diretamente fornecidos com água do mar: uma piscina para crianças e outra para adultos. A piscina do Solário Atlântico localiza-se em Espinho e os adultos pagam 5,40 euros. Está aberta apenas durante a época balnear.



Em parque de campismo

O Parque de Campismo de Coimbra oferece outros serviços para além de receber quem chega para conhecer a cidade dos estudantes. A piscina é uma das estruturas que se destacam. O espaço conta ainda com ginásio. Encontra-se aberta das 09h00 às 20h00 e os preços variam entre os 4 euros para as crianças e os 6 euros para adultos.



Muita diversão e beleza na Praia das Maçãs

Um complexo composto por duas piscinas de água salgada, uma delas construída a pensar nos mais novos e de dimensões mais curtas. O espaço disponibiliza chapéus de sol e espreguiçadeiras. Tem ainda uma zona de relvado.



Inserida numa zona de beleza natural ímpar, a vista para a serra de Sintra deslumbra. Respira-se ar puro. Para momentos divertidos, excelente nos dias quentes e quando o mar está bravo. Encontra-se aberta todos os dias, até setembro, das 09h30 às 19h00.



Um bilhete para adulto custa 9,50 euros. Em frente, a praia possui um extenso areal e é frequentada por adeptos de desportos aquáticos.

Esta é a estação dos mergulhos nas águas do mar, dos banhos de sol e dos passeios na praia. No entanto, se é ‘alérgico’ à areia e aos areais repletos, as piscinas podem ser uma opção muito viável. Nestas páginas sugerimos um conjunto de espaços, localizados nas cidades, ou bem perto delas, que permitem desfrutar do calor e, nalguns casos, admirar a paisagem envolvente.Em Lisboa, Sintra, Coimbra ou, a Norte, em Leça da Palmeira ou Espinho, encontra locais de eleição onde pode passar um dia divertido, bem diferente da rotina diária.Localizado na parte superior do SUD Lisboa Terrazza, na avenida Brasília, o SUD Pool Lounge apresenta-se como o ex-líbris do edifício. É aí que está localizada uma piscina com uma das mais fantásticas vistas sobre o Tejo. Este é um espaço descontraído, sempre na moda e com um design de luxo.A piscina esbate-se sobre o azul do rio e oferece uma perspetiva única a quem desfruta da água. À noite, o espaço fica iluminado por pontos de luz, o que cria um efeito mágico. Este é um dos mais reconhecidos hotspots da capital.Quanto a horários e preços, o espaço encontra-se disponível das 10h00 às 18h00, ao preço de 45 €. Se preferir um horário das 10h00 às 14h00 ou das 14h00 às 18h00, a entrada passa a custar 30 €. Fora de água, o espaço encontra-se aberto das 17h00 às 02h00 no inverno e das 10h00 às 02h00 no verão.Junto ao rio e com vista para a universidade, as piscinas do Mondego são um dos locais de eleição para quem quer dar um mergulho em Coimbra. Funcionam das 09h00 às 21h00 e integram um complexo que inclui um restaurante e um espaço de esplanada, junto à piscina.