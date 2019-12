Aurea e Marisa Liz: "O brilho de uma dá força à outra"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

- Foi a Marisa. Um dia convidou-me para jantar! [risos]- Eu já andava com a ideia de a convidar para gravar e um dia liguei-lhe. Fomos ao Solar do Nunes, em Alcântara, onde eu costumo ir sempre que preciso de fechar um negócio [risos]. Na verdade, acho que isto já andava na cabeça das duas. Eu é que me cheguei à... < br />