Aveiro Xmas Beer Fest combina cerveja e música

Juntar a cerveja a uma vasta programação cultural é o sugerido pelo Aveiro Xmas Beer Fest – Festa de Natal, iniciativa que decorre até domingo no Mercado Manuel Firmino.Com um total previsto de 25 marcas artesanais – vinte delas são nacionais, as restantes internacionais –, pela cidade dos canais vão passar marcas como a Vadia, a Praxis, Magoito, Rima, Rogue ou a Velhaca.Esta é, também, uma oportunidade para os interessados falarem com mestres cervejeiros, participarem em conferências e iniciativas culturais, saciarem o estômago com propostas gastronómicas ou tomarem conhecimento das novidades deste fantástico mundo da cerveja.O festival reúne cerveja e música, com a entrada gratuita e o consumo sujeito à compra do copo alusivo ao festival.Quanto a música, estão previstas para amanhã, sábado, dia 14, as atuações de Mr. Bubble, às 20h30 no Mercado Manuel Firmino e Anaquim (22h00) e Baleia, Baleia, Baleia (00h00), no Avenida Café-Concerto.A cerveja artesanal tem vindo a ganhar cada vez mais peso no consumo em Portugal e a ditar algumas mudanças de hábitos de consumo.No início produzidas em pequena escala, as propostas artesanais conquistaram o seu espaço. Nesta altura já existem várias dezenas de produtores que apostam nas suas receitas para conquistar um mercado cada vez mais curioso, conhecedor e exigente.