Avelino Sá expõe 'As Minhas Propriedades' em Cascais

Chama-se ‘As Minhas Propriedades’, a exposição que o artista plástico Avelino Sá acaba de inaugurar no Centro Cultural de Cascais, no âmbito da iniciativa Bairro dos Museus, e que estará patente até fevereiro do próximo ano.Reconhecido nacional e internacionalmente, este criador reuniu algum do trabalho feito em cerca de duas décadas de pintura, e revela ao público obras que se distinguem "pelas palavras e pelos fragmentos que inscreve em diversos materiais, numa perfeita harmonia de elementos plásticos e escrita".A obra deste pintor já foi aplaudida em Espanha, na Holanda, no Brasil e em Cabo Verde, entre outros países.